11 yıl sonra bir ilk! Fred Fenerbahçe tarihine geçti
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı maçta ilk iki golde asist yapan Fred, 11 yıl sonra bir ilki yaşattı. Fred, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2 asist yapan ilk oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce 2012 yılında Caner Erkin, Borussia Mönchengladbach maçında gerçekleştirmişti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2 asist yapan ilk oyuncu oldu.
İKİ ASİST YAPTI
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı maçta ilk iki golde asist yapan Fred, sarı-lacivertli takımda 11 yıl sonra bir ilki yaşadı.
CANER ERKİN'DEN BU YANA BİR İLK
Sarı-lacivertlilerde, daha önce bu başarıyı tam 11 yıl önce Caner Erkin, 2012 yılında Borussia Mönchengladbach maçında
Kaynak: Haberler.com / Futbol