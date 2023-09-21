11 yıl sonra bir ilk! Fred Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı maçta ilk iki golde asist yapan Fred, 11 yıl sonra bir ilki yaşattı. Fred, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2 asist yapan ilk oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce 2012 yılında Caner Erkin, Borussia Mönchengladbach maçında gerçekleştirmişti.