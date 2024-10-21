Fred cezalı mı? Fred kaç maç cezalı? Fred Bodrum maçında yok mu?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Fred, gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Fred cezalı mı? Fred kaç maç cezalı? Fred Bodrum maçında yok mu?
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Fred, Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fred, Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Fred cezalı mı? Fred kaç maç cezalı? Fred Bodrum maçında yok mu?
FRED CEZALI MI?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Fred, gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
Fred gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Brezilyalı tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.