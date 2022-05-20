Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçı bitti mi, maç kaç kaç, golleri kim attı? 20 Mayıs Antalyaspor - Galatasaray maçının özetini izle! Maç özeti - Haberler

Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçı bitti mi, maç kaç kaç, golleri kim attı? 20 Mayıs Antalyaspor - Galatasaray maçının özetini izle! Maç özeti
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Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maç özeti izle! Süper Lig'in 38. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçta heyecanlı dakikalar oynanırken izleyiciler, Antalyaspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Mayıs Antalyaspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Antalyaspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Mayıs Antalyaspor - Galatasaray maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte bilgiler...
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Antalyaspor - Galatasaray maçı 20 Mayıs Cuma bugün saat 20:00 'da başladı.
Antalyaspor - Galatasaray maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:00 'da başladı.
Maç 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Antalyaspor'un golleri :
- 45. dakika : Alassane Ndao
Galatasaray'ın golleri :
- 77. dakika : Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah
Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
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YASİN KOL(Hakem)
ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET SALİH MAZLUM(2. Yardımcı Hakem)
FURKAN AKSUOĞLU(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
FERHAN KESTANLIOĞLU(AVAR)
SERKAN TOKAT(AVAR)
MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)
ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)
CENGİZ AKAR(Temsilci)
BİLAL SATICI(Temsilci)
Maç, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.