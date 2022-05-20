Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçı bitti mi, maç kaç kaç, golleri kim attı? 20 Mayıs Antalyaspor - Galatasaray maçının özetini izle! Maç özeti - Haberler

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ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 20 Mayıs Cuma bugün saat 20:00 'da başladı.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Galatasaray maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:00 'da başladı.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ, GOLLERİ KİM ATT?

Maç 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Antalyaspor'un golleri :

45. dakika : Alassane Ndao

Galatasaray'ın golleri :

77. dakika : Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah

Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YASİN KOL(Hakem)

ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET SALİH MAZLUM(2. Yardımcı Hakem)

FURKAN AKSUOĞLU(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

FERHAN KESTANLIOĞLU(AVAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)

CENGİZ AKAR(Temsilci)

BİLAL SATICI(Temsilci)

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

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