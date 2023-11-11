Fransız turistler güneş paneliyle dünya turunda

Güneş paneli kurdukları karavanları ile dünya turuna çıkan Fransız iki turist Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölünde kamp yaptı.

Fransa'da yaşayan Coralie Faivre ve Marc Beisser, Ocak ayında karavanları ile dünya turna çıktı. İki Fransız çevreye zarar vermemek adına karavanlarının üzerine güneş paneli takarak elde ettikleri enerji ile dünyayı geziyor. Uzun zamandır dünyayı gezme istediklerini belirten Coralie Faivre, "İnsanlar ile iletişim kurmak, onların kültürlerini tanımak istedik. Şu ana kadar çok güzel hatıralar yaşadık. İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan ve şimdi de Türkiye'deyiz. Buradan Gürcistan'a geçeceğiz. Türkiye doğa ve tarihi ile muhteşem ve gezilmesi gereken bir ülke. Rize, Trabzon, Safranbolu, Horma kanyonu, İstanbul, Nallıhan, Tuz Gölü, Sultahanı, Selime, Kapadokya, Tatvan, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya'yı gezdik. Sonra Yunanistan'dan feribota binip İtalya'nın güneyine gideceğiz. 440 watt güneş enerjimiz var, güneş paneli elektrik konusunda kendi kendimize yetmemizi sağlıyor. Çevreyi kirletmiyoruz. Ekonomik anlamda da kazançlı. Çevreyi korumak adına herkes bir şeyler yapabilir. Biz de bunu yaparak farkındalık olsun istedik. Meke Gölünü internetten gördük, kamp yaptık. Gün batımı ve doğumu izledik. Gece ay ışığı çok güzel ama çevre sorunları bu güzelliği yok etmiş. Kuruması üzücü. Umarız ki eski güzelliğine yeniden döner. Türkler en misafirperver insanlardır. Hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar iyi karşılanmamıştık. Türk insanı çok sıcakkanlı ve şefkatli. Bu muhteşem ülkeden ayrılacağımız için üzgünüz. Yemeklerini asla unutmayacağız" dedi. - KONYA