Fransız Aile Dünya Turunda Acıgöl'de Yüzdü

Dünya turuna çıkan Fransız aile kamp yaptığı Acıgöl'de yüzdü

KONYA Karavanları ile dünya turuna çıkan Fransalı çift ve 2 çocuğu, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl'de kamp yapıp gölde yüzdü.

Acıgöl, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği doğal güzelliklerin en başında geliyor. Türkiye'ye ilk defa gelen ve ülkenin güzelliklerine hayran kalan Fransalı Alexandra ve Thomas Heurtevent çifti ile çocukları Yanis ve Axel ile birlikte Acıgöl'de kamp yaptı. Fransa'dan 22 Mayıs 2022 yılında başladıkları karavan ile yolculukta bir çok ülke gezip Türkiye'ye ulaştıklarını söyleyen Alexandra Heurtevent, "Norveç, İsveç, İzlanda, Féroé Adası, İrlanda gibi ülkeleri gezdik. İrlanda'da 2 oğlum, Eylül'den Aralık'a kadar İngilizcelerini geliştirmek için İrlanda'da bir okulda eğitim gördüler. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. İnsanları misafirperver ve yardımsever. İstanbul, İznik Gölü, Gemlik, Ulubat Gölü'nün güzel gölü Erdek'i, Kapadokya ve Eğirdir gölünü ziyaret ettik. 11 Haziran da geldiğimiz Türkiye'den Ağustos ayının ikinci haftasında ayrılacağız. Türkiye'de çok güzel hatıralarımız oldu. Karavan ile yolculuk çok güzel . İstediğimiz yerleri gezip kamp yapabiliyorsunuz. Karavanda bütün ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz düzenimiz var. Karapınar'ın doğal güzellikleri çok güzel. Acıgöl, suyu temiz bir göl. Masmavi suları harika. Burada yüzme keyfini yaşadık. Suyu tuzlu olması dikkat çekici ve insan sağlığına iyi geldiğini öğrendik. Çocuklarımız için de farklı bir anı olacak. Burada kamp yapmak eğlenceliydi. Fransa'ya döndüğümüzde arkadaşlarımıza buraya gelmelerini önereceğiz" dedi.

Baba Thomas Heurtevent, "Acıgöl'de yüzmek ayrı bir keyif. Çünkü yüzmek için çaba harcamanıza gerek yok. Su tuzlu olduğu için sizi kaldırıyor. Suyunun masmavi ve temiz olması da harika" diye konuştu. Çocuklarda Yanis Heurtevent ise, "Acıgöl çok harika bir göl. Yüzmek için ideal bir yer. Suyu tuzlu ve sizi kaldırıyor. En kolay yüzülebilecek göllerden birisi. Benim için unutulmayacak bir gün" dedi.

Fransız aile, gölde gün batımı ile gün doğumunu izleyip yürüyüş yaptı ve bol bol fotoğraf çekti.