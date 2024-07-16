Fransa Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Türkiye U19 maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Fransa Türkiye maçı kaç kaç? UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Türkiye maçı oynanıyor. Fransa Türkiye maçı kaç kaç merak ediliyor. Fransa Türkiye canlı maç anlatımı ve Fransa Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FRANSA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

Fransa Türkiye maçı 2-1'lik Fransa üstünlüğü ile sona erdi.

FRANSA TÜRKİYE U19 MAÇI CANLI YAYIN

Fransa Türkiye maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Türkiye maçı saat 21.00'de başlayacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Türkiye maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Türkiye maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Türkiye maçı Belfast'da, Seaview Stadyumu'nda oynanacak.