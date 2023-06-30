Fransa'da polislerin 17 yaşındaki bir genci öldürmesiyle başlayan protestolar gece boyu devam etti. Fransa'da yaşanan son durum araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fransa son durum ne? Fransa'daki olayların sebebi nedir? Fransa'da protestolar bitti mi? İşte detaylar...

Fransa'da dur ihtarına uymayıp kaçan 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücünün öldürülmesinin ardından protestocular ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Fransa'daki son durum merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Fransa protestoların sebebi araştırılmaktadır. Peki, Fransa son durum ne? Fransa'daki olayların sebebi nedir? Fransa'da protestolar bitti mi? Detaylar haberimizde...

FRANSA SON DURUM NE?

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Paris'in merkezindeki bazı ünlü mağazalar yağmalanırken, dükkanların ve restoranların camları kırıldı, ATM'lere zarar verildi. Paris'in güneyindeki Clichy-sous-Bois'de göstericiler ilçe meclisi binasının girişini ateşe verdi. Öte yandan Fransız polisi ülke genelinde 667 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

FRANSA'DAKİ OLAYLARIN SEBEBİ NEDİR?

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre kentinde, içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor. Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı anlar yer alıyor.

CLAMART VE 3 KENTTE DAHA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Protestolarda şu ana kadar 200'e yakın kişi gözaltına alınırken, hükümet bir karar daha aldı. Çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.