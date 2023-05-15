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Fransa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Fransa seçim sonuçları yüzde kaç? Yurt dışı Fransa oy sonucu nedir?

Fransa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Fransa seçim sonuçları yüzde kaç? Yurt dışı Fransa oy sonucu nedir?

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2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından yurt dışı oy sonuçları araştırılıyor. Peki, 14 Mayıs 2023 Fransa seçim sonuçları yüzde kaç? Yurt dışı Fransa oy sonucu nedir? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Yurt dışı oyları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fransa seçim sonuçları merak konusu oldu. Peki, 14 Mayıs 2023 Fransa seçim sonuçları yüzde kaç? Yurt dışı Fransa oy sonucu nedir? Detaylar haberimizde...

14 MAYIS 2023 SEÇİM SONUÇLARI!

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37
  • Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.99
  • Sinan Oğan yüzde 5.21
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

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