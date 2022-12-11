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Fransa rakibi kim? Dünya Kupası Fransa kiminle oynayacak? Fransa'nın maçı kiminle? Dünya Kupası yarı finalde kimler var?

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Fransa rakibi kim? Dünya Kupası Fransa kiminle oynayacak? Fransa'nın maçı kiminle? Dünya Kupası yarı finalde kimler var?

Dünya Kupası'nda Fransa ile İngiltere bu akşam karşı karşıya geldi. 2-1'likskor ile galip gelen Fransa, İngiltere'yi eleyerek çeyrek final turunu tamamladı. Yarı finalde oynayacak olan Fransa'nın rakibi ise merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Fransa rakibi kim? Dünya Kupası Fransa kiminle oynayacak? Fransa'nın maçı kiminle? Dünya Kupası yarı finalde kimler var? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Bu akşam oynanan Fransa - İngiltere maçının ardından futbolseverler Dünya Kupası'nda yarı finalde kimlerin olduğunu merak etti. 2-1'lik skorla İngiltere'yi eleyen Fransa'nın rakibi ise merak ediliyor. Arama motorlarında Fransa rakibi kim? Dünya Kupası Fransa kiminle oynayacak? Fransa'nın maçı kiminle? Dünya Kupası yarı finalde kimler var? sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

FRANSA RAKİBİ KİM?

Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-'lik skorla mağlup eden Fransa, yarı finale yükseldi. Bu akşam Fas'ın Portekiz'i elemesiyle beraber Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas yarı final karşılaşması gerçekleştirecek.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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