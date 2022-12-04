Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa - Polonya maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Fransa - Polonya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fransa - Polonya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fransa - Polonya maçı ne zaman?