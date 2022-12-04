Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa - Polonya maçı şifresiz mi?
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2022 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Fransa - Polonya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fransa - Polonya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fransa - Polonya maçı ne zaman?
2022 Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada Fransa - Polonya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fransa - Polonya maçı şifresiz mi? Fransa - Polonya maçı hakemi kim? Fransa - Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa - Polonya maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Fransa ile Polonya arasındaki 2022 Dunya Kupasi maçı, TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
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Fransa-Polonya Maçı, 04 Aralık Pazar günü oynanacak.
Fransa-Polonya Maçı, saat 18:00 başlayacak.
Fransa ve Polonya, karşı karşıya geleceği 2022 Dunya Kupasi Son 16 maçı, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.