Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası son 16 Turu
Gündem Haberleri
2022 Dünya Kupasında son 16 turu heyecanı devam ediyor. Fransa ile Polonya karşı karşıya gelecek. Zoru maçın galibi Çeyrek finalde İngiltere -Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. Peki Fransa -Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte futbol severlerin merakla beklediği Fransa -Polonya maçına dair tüm merak edilenler....
Katarda düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Grup maçlarının ardından son 16 turu maçlarına çıkan takımlar kozlarını paylaşıyor. Peki, Fransa - Polonya maçı ne zaman ,saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus ve Danimarka ile birlikte D Grubu'nda yer alan Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 6 puan topladı. Fransa, aynı puana sahip Avustralya'nın averajla önünde grup aşamasını lider tamamladı. Polonya ise Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 4 puan topladı ve aynı puana sahip Meksika'yı averajla geride bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Dünya Kupası Son 16 Turunda Fransa ve Polonya karşı karşıya gelecek .Kritik müsabaka saat 18.00'de başlayacak mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez yönetecek.
Al Thumama Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Fransa : Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud
Polonya: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski; Lewandowski, Milik