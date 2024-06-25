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Fransa Polonya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fransa Polonya maçı ne oldu?

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EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Fransa Polonya maçı oynanıyor. Fransa Polonya maçı kaç kaç merak ediliyor. Fransa Polonya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Fransa Polonya maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Fransa Polonya maçı oynanıyor. Fransa Polonya maçı kaç kaç merak ediliyor. Fransa Polonya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FRANSA - POLONYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Fransa Polonya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

Fransa Polonya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fransa Polonya maçı ne oldu?

FRANSA - POLONYA MAÇI CANLI YAYIN

Fransa Polonya maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FRANSA - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Polonya maçı saat 19.00'da başlayacak.

FRANSA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Polonya maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

FRANSA - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Polonya maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA - POLONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Polonya maçı Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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