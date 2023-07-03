Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar ülkeyi kaosa sürüklerken, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Arama motorlarında ise Fransa olaylarında hayatını kaybeden kim? Fransa'da kim, neden öldü? Son dakika! Fransa olaylarında son durum! araması yapılıyor.

Fransa olaylarında hayatını kaybeden kim? Fransa'da kim, neden öldü? Son dakika! Fransa olaylarında son durum! merak ediliyor. Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 719 kişi gözaltına alındı. Vatandaşlar ise Fransa olaylarında hayatını kaybeden kim? Fransa'da kim, neden öldü? Son dakika! Fransa olaylarında son durum! araması yaptı.

FRANSA OLAYLARINDA HAYATINI KAYBEDEN KİM?

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar ülkeyi kaosa sürüklerken, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Eylemlerin 4. gününde 20 yaşındaki bir gencin mağaza çatısından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından dün gece protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale eden 24 yaşındaki bir itfaiye eri de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Fransa'da 27 Haziran'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel'in öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olaylarına karışanlar polis tarafından gözaltına alınıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 45 bin polisin şiddet olaylarına müdahale ettiğini, protestoların başlamasından bu yana ise 719 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, gece saatlerinde protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale sırasında 24 yaşındaki itfaiye erinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Darmanin, "Dün gece Saint-Denis'deki bir yeraltı otoparkında çok sayıda araçtan çıkan yangınla mücadele ederken, Paris İtfaiyesinde görevli 24 yaşındaki genç bir onbaşı, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ise itfaiye erinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fransız medyası, protestoların şiddetinin azaldığını duyururken; Fransa İçişleri Bakanlığı 45 polis ve itfaiye personelinin protestolara müdahale sırasında yaralandığını bildirdi.

İLK ÖLÜM PROTESTOLARIN 4. GÜNÜNDE YAŞANDI

Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtilmişti.