Fransa'nın kaç dünya kupası var? Fransa milli takımı toplam kaç Dünya Kupası aldı? Fransa'nın toplam kupa sayısı kaç?

FIFA 2022 Dünya Kupası yaklaşırken hangi takımın toplam kaç kupası var merak ediliyor. Merak edilen ülke takımlarının başında Fransa yer alıyor. Peki, Fransa kaç dünya kupası aldı? Fransa milli takımının toplam kaç Dünya Kupası Şampiyonluğu var? Fransa'nın toplam kupa sayısı kaç? Fransa'nın toplam kaç dünya kupası var? Fransa'nın toplam dünya kupası sayısı ne? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Tunuva başlamadan önce takımların kaç dünya kupasına sahip olduğu merak ediliyor. Peki, Fransa kaç dünya kupası aldı? Fransa'nın toplam kaç Dünya Kupası var?

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014) İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006) Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986) Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018) Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950) İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

1 Dünya Kupası aldı (1966) İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

FRANSA'NIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Fransamillî futbol takımı 1998 ve 2018 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Fransa'nın toplamda 2 dünya kupası şampiyonluğu bulunuyor.

FRANSA DÜNYA KUPASI TARİHÇESİ

Fransa millî takımı (Fransızca: Équipe de France de football), millî takımlar düzeyinde Avrupa'da üst düzey futbol oynayan takımlardan birisidir. Takım, 1998 ve 2018 yıllarında olmak üzere 2 defa Dünya Kupası'nı; 1984 ve 2000 yıllarında olmak üzere 2 defa da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştır.

1980'li yılların başına kadar en büyük başarısı 1958'deki Dünya Üçüncülüğü olan Fransızlar, 1982'de Michel Platini önderliğinde Dünya Dördüncüsü oldu, 1984'teki Avrupa Şampiyonası'nda kupayı Fransa kazandı. 1986'daki Dünya Kupası'nda tıpkı 1982'de olduğu gibi yarı finalde elenen Fransa bu sefer Dünya Üçüncülüğü'nü kazandı. 1990'lı yılların ortasında yeni jenerasyon kendini belli etmeye başladı. Zinedine Zidane önderliğindeki Fransa 1996 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükseldi. 1998'de kendilerinin düzenlediği Dünya Kupası'nda finalde Brezilya'yı 3-0 ile geçip Dünya Şampiyonu oldu. Aynı başarıyı 2000 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı 2-1 yenerek gösteren Fransa ardından düşüşe geçti. 2002 FIFA Dünya Kupası'na sürpriz bir şekilde ilk turda veda eden Fransa, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek finalden öteye gidemedi.2006 FIFA Dünya Kupası'nda finale kadar çıkmış, uzatmalarda Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye attığı kafa darbesi yüzünden, rakibi İtalya'ya karşı son 10 dakikayı 10 kişi olarak oynamıştır. Penaltı atışlarında 5-3 mağlup olarak FIFA Dünya Kupası'nda ikinci olmuştur.