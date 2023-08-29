Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Kim Milyoner Olmak İster 29 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 400 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

29 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 29 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sanığı korkunç hayalet" hangisinin sözlük tanımıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru! Hangisi Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?hangisinin sözlük tanımıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 29 AĞUSTOS SALI 400 BİN LİRALIK SORUSU

Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?

A-) Arjantin

B-) Kolombiya

C-) Brezilya

D-) Almanya

Doğru Cevap: C