Fransa maksimum güvenlik alarmı ilan etti. Fransa hükümeti tarafından yapılan açıklamada Fransa neden maksimum güvenlik alarmı ilan etti? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Fransa neden maksimum güvenlik alarmı ilan etti? Fransa güvenlik alarmı mı ilan etti, sebebi ne?

Fransa neden maksimum güvenlik alarmı ilan etti? Fransa güvenlik alarmı mı ilan etti, sebebi ne?

Fransa neden maksimum güvenlik alarmı ilan etti? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından merak edildi ve araştırılmaya başlandı. "Saldırı acil durumu" başlığıyla Fransız vatandaşlarına uyarı yapılarak maksimum güvenlik alarmı ilan edildi. Peki, Fransa neden maksimum güvenlik alarmı ilan etti? Fransa güvenlik alarmı mı ilan etti, sebebi ne?

FRANSA NEDEN MAKSİMUM GÜVENLİK ALARMI İLAN ETTİ?

Fransa hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı acil durumu" başlığıyla Fransız vatandaşlarına uyarı yapılarak, "Yakın bir terör eylemi tehdidi durumunda veya bir saldırının hemen ardından dikkatli olun." ifadelerine yer verildi. Fransa'da yakın bir terör saldırısı tehdidi endişesiyle maksimum güvenlik alarmı ilan edildi. Fransa hükümeti tarafından yapılan uyarıda, "Saldırı acil durumu! Yakın bir terör eylemi tehdidi durumunda veya bir saldırının hemen ardından dikkatli olun." ifadelerine yer verildi. Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Arras kentinde bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetmiş, 2 kişi de ağır yaralanmıştı. Şüpheli ve erkek kardeşi gözaltına alınmıştı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 20'li yaşlarda ve söz konusu lisenin eski bir öğrencisi olduğu öğrenilmişti.