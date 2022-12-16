2022 Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken futbolseverler Fransa Milli Takım oyuncularının nereli olduklarını merak etti. Heyecanlı bekleyiş devam ederken arama motorlarında Fransa Milli Takımı oyuncularının kaç tanesi Fransız kaç tanesi Afrikalı? Fransa Milli Takım oyuncuları kim? soruları aratıldı.

Arjantin ile Fransa Dünya Kupası'nda final maçında karşı karşıya gelecek. Tüm dünyada nefesler tutulmuşken finaldeki takımların kadroları hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Fransa Milli Takımı oyuncularının kaç tanesi Fransız kaç tanesi Afrikalı? Fransa Milli Takım oyuncuları kim? soruları araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar!

FRANSA MİLLİ TAKIM OYUNCULARININ KAÇ TANESİ FRANSIZ KAÇ TANESİ AFRİKALI?

Fransa Milli Takım kadrosunda çoğunluk Afrikalı. 25 Kişiden oluşan Fransa Milli Takımında sadece 3 kişi Fransa kökenli. Fransa Milli Takım kadrosunda 13 kişi Afrika, 3 kişi İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipin kökenli oyuncu var.

FRANSA DÜNYA KUPASI KADROSU

Fransa 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleci: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Savunma: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane

Orta saha: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout

Forvet: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Christopher Nkunkuz

Fransa millî takımı, millî takımlar düzeyinde Avrupa'da üst düzey futbol oynayan takımlardan birisidir. Takım, 1998 ve 2018 yıllarında olmak üzere 2 defa Dünya Kupası'nı; 1984 ve 2000 yıllarında olmak üzere 2 defa da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştır.