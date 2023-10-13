Fransa maksimum güvenlik alarmı ilan etti. Fransa hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı acil durumu" başlığıyla Fransız vatandaşlarına uyarı yapılarak, "Yakın bir terör eylemi tehdidi durumunda veya bir saldırının hemen ardından dikkatli olun." ifadelerine yer verildi.

Fransa'da yakın bir terör saldırısı tehdidi endişesiyle maksimum güvenlik alarmı ilan edildi.

"SALDIRI ACİL DURUMU" İLAN ETTİLER

Fransa hükümeti tarafından yapılan uyarıda, "Saldırı acil durumu! Yakın bir terör eylemi tehdidi durumunda veya bir saldırının hemen ardından dikkatli olun." ifadelerine yer verildi.

LİSEDE BİR ÖĞRETMEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Arras kentinde bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetmiş, 2 kişi de ağır yaralanmıştı. Şüpheli ve erkek kardeşi gözaltına alınmıştı.

SALDIRGAN 20'Lİ YAŞLARDA

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 20'li yaşlarda ve söz konusu lisenin eski bir öğrencisi olduğu öğrenilmişti.