Süper Lig ve Avrupa liglerinin başlamasına günler kaldı. Taraftarlar yeni sezonun başlamasını heyecanla beklerken, liglerin yayınlanacağı platformlarda belli oldu. Peki, Fransa Ligue 1 maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda Ligue 1 maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu?

FRANSA LİGUE 1 MAÇLARI 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ KANALDA OLACAK?

2022-2023 yeni sezonda Fransa Ligue 1 maçları beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak. Aynı şekilde maçların özetleri de beIN SPORTS kanalında olacaktır.

HANGİ LİGLERİN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA turnuvaları - EXXEN

Süper Lig - beIN SPORTS

Premier League - beIN SPORTS

LaLiga - S Sport

Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor

Serie A - S Sport

Ligue 1 - beIN SPORTS

FRANSA LİGUE 1 HAKKINDA BİLGİLER

Ligue 1, Fransa'nın en üst düzey futbol ligi. Bir alt düzeydeki Ligue 2 ile birlikte Ligue de Football Professionnel içinde bulunan iki ligden biridir. Ağustos ayında başlayıp mayıs ayında sona eren sezonların her birinde 20 takım mücadele etmektedir. Her takımın diğerleriyle, biri kendi sahasında diğeri ise deplasmanda olmak üzere ikişer maç yaptığı lig 38 hafta sürer ve toplamda 380 maç oynanır. Sezon sonunda son üç sırada yer alan takımlar Ligue 2'ye düşerler. İlk yarı yılbaşına iki hafta kala biterken, ikinci yarı ise Ocak ayının 2. haftasında başlar. UEFA katsayıları sıralamasında Premier League, La Liga, Bundesliga ve Serie A'nın ardından beşinci sırada yer almaktadır.

Ligue 1'in ilk sezonu, 11 Eylül 1932 tarihinde (1932-33 sezonunda) Division 1 adını almadan önce National adıyla başlamıştır. 2002 yılında ismi Ligue 1 olarak değişmiştir. Lig tarihi boyunca 19 farklı takım şampiyonluğa ulaşırken, 10 şampiyonluk yaşayan Saint-Étienne ve Paris Saint-Germain lig tarihinin en başarılı takımları konumundadırlar. Ligin tamamlanan son sezonu olan 2021-22 sezonunda ise Paris Saint-Germain şampiyonluğa ulaşan takım olmuştur.

BEINSPORTS FREKANS DEĞERLERİ KAÇTIR?

Bein Sports HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir: