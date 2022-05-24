Fransa Ligue 1 gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1 liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? - Haberler

Fransa Ligue 1 gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1 liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var?
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Liglerinin bitiminin ardından gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Sezon sonunda gol kralı olan futbolcuya ödül veriliyor. Peki, Fransa Ligue 1 gol ve asist kralları kimdir? Fransa Ligue 1 liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Fransa Ligue 1'de 2021-2022 sezonunda en çok gol atan ve en çok asist yapan futbolcu kimlerdir? İşte detaylar...
2021-2022 futbol sezonunun bitimiyle birlikte 6 büyük ligin gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Peki, Fransa Ligue 1 gol ve asist kralları kimdir? 2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1 liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Gol ve asist krallığı ilk 10 liste sizlerle...
FRANSA LİGUE 1 GOL VE ASİST KRALI KİMLER OLDU?
2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1'de gol kralı 29 golle Kylian Mbappe oldu.
2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1'de asist kralı 16 asistle Kylian Mbappe oldu.
FRANSA LİGUE 1 GOL VE ASİST KRALLIĞI LİSTESİ (İLK 10)
Fransa Ligue 1 2021-2022 sezonu Gol Krallığı Listesi:
- Kylian Mbappe : 35 maçta 29 gol
- Wissam Ben Yedder : 37 maçta 25 gol
- Moussa Dembele : 30 maçta 21 gol
- Martin Terrier : 37 maçta 21 gol
- Andy Delort : 35 maçta 18 gol
- Mohamed Bayo : 32 maçta 15 gol
- Gaetan Laborde : 38 maçta 15 gol
- Jonathan David : 38 maçta 14 gol
- Neymar : 22 maçta 13 gol
- Karl Toko Ekambi : 30 maçta 12 gol
Fransa Ligue 1 2021-2022 sezonu Asist Krallığı Listesi:
- Kylian Mbappe : 35 maçta 16 asist
- Lionel Messi : 26 maçta 13 asist
- Benjamin Bourigeaud : 38 maçta 12 asist
- Dimitri Payet : 31 maçta 11 asist
- Jonathan Clauss : 37 maçta 11 asist
- Lovro Majer : 29 maçta 9 asist
- Moses Simon : 30 maçta 9 asist
- Hamari Traore : 32 maçta 8 asist
- Kevin Volland : 34 maçta 8 asist
- Caio Henrique : 35 maçta 8 asist
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