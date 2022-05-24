Fransa Ligue 1 gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1 liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? - Haberler

2021-2022 futbol sezonunun bitimiyle birlikte 6 büyük ligin gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Peki, Fransa Ligue 1 gol ve asist kralları kimdir? 2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1 liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Gol ve asist krallığı ilk 10 liste sizlerle...

FRANSA LİGUE 1 GOL VE ASİST KRALI KİMLER OLDU?

2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1'de gol kralı 29 golle Kylian Mbappe oldu .

2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1'de asist kralı 16 asistle Kylian Mbappe oldu .

FRANSA LİGUE 1 GOL VE ASİST KRALLIĞI LİSTESİ (İLK 10)

Fransa Ligue 1 2021-2022 sezonu Gol Krallığı Listesi:

Kylian Mbappe : 35 maçta 29 gol Wissam Ben Yedder : 37 maçta 25 gol Moussa Dembele : 30 maçta 21 gol Martin Terrier : 37 maçta 21 gol Andy Delort : 35 maçta 18 gol Mohamed Bayo : 32 maçta 15 gol Gaetan Laborde : 38 maçta 15 gol Jonathan David : 38 maçta 14 gol Neymar : 22 maçta 13 gol Karl Toko Ekambi : 30 maçta 12 gol

Fransa Ligue 1 2021-2022 sezonu Asist Krallığı Listesi:

Kylian Mbappe : 35 maçta 16 asist Lionel Messi : 26 maçta 13 asist Benjamin Bourigeaud : 38 maçta 12 asist Dimitri Payet : 31 maçta 11 asist Jonathan Clauss : 37 maçta 11 asist Lovro Majer : 29 maçta 9 asist Moses Simon : 30 maçta 9 asist Hamari Traore : 32 maçta 8 asist Kevin Volland : 34 maçta 8 asist Caio Henrique : 35 maçta 8 asist

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