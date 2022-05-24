Fransa Ligue 1 gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1 liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? - Haberler

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Fransa Ligue 1 gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1 liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var?

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Fransa Ligue 1 gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1 liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var?

Liglerinin bitiminin ardından gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Sezon sonunda gol kralı olan futbolcuya ödül veriliyor. Peki, Fransa Ligue 1 gol ve asist kralları kimdir? Fransa Ligue 1 liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Fransa Ligue 1'de 2021-2022 sezonunda en çok gol atan ve en çok asist yapan futbolcu kimlerdir? İşte detaylar...

2021-2022 futbol sezonunun bitimiyle birlikte 6 büyük ligin gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Peki, Fransa Ligue 1 gol ve asist kralları kimdir? 2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1 liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Gol ve asist krallığı ilk 10 liste sizlerle...

FRANSA LİGUE 1 GOL VE ASİST KRALI KİMLER OLDU?

2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1'de gol kralı 29 golle Kylian Mbappe oldu.

2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1'de asist kralı 16 asistle Kylian Mbappe oldu.

FRANSA LİGUE 1 GOL VE ASİST KRALLIĞI LİSTESİ (İLK 10)

Fransa Ligue 1 2021-2022 sezonu Gol Krallığı Listesi:

  1. Kylian Mbappe : 35 maçta 29 gol
  2. Wissam Ben Yedder : 37 maçta 25 gol
  3. Moussa Dembele : 30 maçta 21 gol
  4. Martin Terrier : 37 maçta 21 gol
  5. Andy Delort : 35 maçta 18 gol
  6. Mohamed Bayo : 32 maçta 15 gol
  7. Gaetan Laborde : 38 maçta 15 gol
  8. Jonathan David : 38 maçta 14 gol
  9. Neymar : 22 maçta 13 gol
  10. Karl Toko Ekambi : 30 maçta 12 gol

Fransa Ligue 1 2021-2022 sezonu Asist Krallığı Listesi:

  1. Kylian Mbappe : 35 maçta 16 asist
  2. Lionel Messi : 26 maçta 13 asist
  3. Benjamin Bourigeaud : 38 maçta 12 asist
  4. Dimitri Payet : 31 maçta 11 asist
  5. Jonathan Clauss : 37 maçta 11 asist
  6. Lovro Majer : 29 maçta 9 asist
  7. Moses Simon : 30 maçta 9 asist
  8. Hamari Traore : 32 maçta 8 asist
  9. Kevin Volland : 34 maçta 8 asist
  10. Caio Henrique : 35 maçta 8 asist

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