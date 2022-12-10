Fransa'nın çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşması devam ederken futbolseverler Fransa kaç Dünya Kupası kazandı? Fransa Dünya Kupası kazandı mı? Fransa ne zaman Dünya Kupası kazandı? sorularına yanıt aradı. Peki, Fransa kaç Dünya Kupası kazandı? Fransa Dünya Kupası kazandı mı? Fransa ne zaman Dünya Kupası kazandı? İşte detaylar...

FRANDA KAÇ DÜNYA KUPASI KAZANDI?

Günümüze kadar düzenlenen 21 turnuvaya 76 farklı ülke katıldı. Final maçlarında ise 13 ülke oynarken, bunların 8'i şampiyon olmayı başardı. Düzenlenen 21 turnuvada da yer almayı başaran tek takım olan Brezilya, aynı zamanda beş kez şampiyon olarak "kupanın en başarılı takımı" unvanının da sahibidir. İtalya dört, Almanya dört, Uruguay, Arjantin ve Fransa iki, İngiltere ve İspanya ise birer kez kupayı kaldırmıştır. En çok üst üste final oynamayı başaran iki ülke, üç kez ile Brezilya ve Almanya'dır. İtalya, Hollanda, Arjantin ve yine Brezilya ise, iki kez üst üste final oynamıştır. Ayrıca şimdiye dek final oynama başarısını sadece UEFA (Avrupa) ve CONMEBOL (Güney Amerika) konfederasyonlarına bağlı ülkeler kazanmıştır.