Fransa İsrail maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa İsrail geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FRANSA İSRAİL MAÇ ÖZETİ

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FRANSA İSRAİL ÖZET

Fransa İsrail maçı henüz sona ermedi. Özet yayınlandığında sayfamızda yer alacaktır.

FRANSA İSRAİL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransa İsrail maçı henüz sona ermedi.

FRANSA İSRAİL MAÇI NE ZAMANDI?

22.45'te başlayan Fransa İsrail maçı 14 Kasım Perşembe günü oynandı.

FRANSA İSRAİLMAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fransa İsrail maçı canlı olarak EXXEN platformundan yayınlandı.