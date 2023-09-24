Fransa neden Nijer'den büyükelçisini ve askerlerini çekiyor ve Fransa ile Nijer arasındaki büyükelçi krizi nedir merak ediliyor. Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbe yaşanmıştı. Darbe ile başa geçen yönetim tüm sınırlarını kapatmış, Fransa ile tüm ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Peki, Fransa ile Nijer arasındaki büyükelçi krizi nedir? Fransa neden Nijer'den büyükelçisini ve askerlerini çekiyor?

Nijer'le ipleri koparan Fransa, ülkedeki büyükelçisini ve askerlerini çekiyor mu ve Fransa ile Nijer arasındaki büyükelçi krizi nedir soruları gündeme geliyor. Fransa neden Nijer'den büyükelçisini ve askerlerini çekiyor ve Fransa ile Nijer arasındaki büyükelçi krizi nedir merak ediliyor. Fransa ile Nijer arasındaki büyükelçi krizi nedir? Fransa neden Nijer'den büyükelçisini ve askerlerini çekiyor? Detaylar haberimizdedir…

FRANSA İLE NİJER ARASINDAKİ BÜYÜKELÇİ KRİZİ NEDİR?

Nijer'de darbeyle başa geçen yönetim, Fransa Büyükelçisi Sylvain Itte'yi ülkeden ayrılmayınca rehin almıştı. Nijer'le ipleri koparan Fransa, ülkedeki büyükelçisini ve askerlerini çekme kararı aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte'nin ve birçok Fransız diplomatın birkaç saat sonra Fransa'ya döneceğini söyledi. Öte yandan Macron, Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini de belirtti.

FRANSA NEDEN NİJER'DEN BÜYÜKELÇİSİNİ VE ASKERLERİNİ ÇEKİYOR?

TF1 ve France 2 kanallarının ortak yayınının konuğu olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer'de görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bugün telefonda konuştuğunu belirtti. Macron, büyükelçi Sylvian Itte'nin ve birçok Fransız diplomatın birkaç saat sonra Fransa'ya döneceğini ve Nijer'deki makamlarla olan askeri işbirliklerine son verdiklerini söyledi.

Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini kaydeden Macron, terörle mücadele konusunda Afrika kıtasına yardım etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı. Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmişti.

NİJER, FRANSA'YA NOTA GÖNDERMİŞTİ

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı. Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki "Niamey 101" isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını" söylemiş ve Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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