Fransa ile Nijer arasında son durum nedir ve Nijer hava sahası, Fransa'ya kapatıldı mı soruları gündeme geliyor. Nijer'de darbeyle başa geçen yönetim, Fransa Büyükelçisi Sylvain Itte'yi ülkeden ayrılmayınca rehin almıştı. Nijer'le ipleri koparan Fransa, ülkedeki büyükelçisini ve askerlerini çekme kararı aldı. Peki, Fransa ile Nijer arasında son durum nedir? Nijer hava sahası, Fransa'ya kapatıldı mı?

Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbe yaşanmıştı. Fransa ile Nijer arasında son durum nedir ve Nijer hava sahası, Fransa'ya kapatıldı mı merak ediliyor. Fransa ile Nijer arasında son durum nedir ve Nijer hava sahası, Fransa'ya kapatıldı mı soruları gündeme geliyor. Fransa ile Nijer arasında son durum nedir? Nijer hava sahası, Fransa'ya kapatıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

FRANSA İLE NİJER ARASINDA SON DURUM NEDİR?

Nijer'de darbeyle başa geçen yönetim, Fransa Büyükelçisi Sylvain Itte'yi ülkeden ayrılmayınca rehin almıştı. Nijer'le ipleri koparan Fransa, ülkedeki büyükelçisini ve askerlerini çekme kararı aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte'nin ve birçok Fransız diplomatın birkaç saat sonra Fransa'ya döneceğini söyledi. Öte yandan Macron, Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini de belirtti.

NİJER HAVA SAHASI FRANSA'YA KAPATILDI MI?

Nijer'de askeri yönetim ise hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa'ya kapattı. Afrika ve Madagaskar'da Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansının (ASECNA) internet sitesinde paylaşılan açıklamada, Nijer hava sahasının, Air France filosu ve Fransa tarafından kiralanan uçaklara kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi. Nijer hava sahası 6 Ağustos'ta tüm ticari ve sivil uçuşlara kapatılmış, 4 Eylül'de tekrar açılmıştı. Afrika'yı Avrupa'ya bağlayan en önemli havayolu şirketlerinden Air France, Nijer'in başkenti Niamey'e haftada 4 gün sefer düzenliyordu.