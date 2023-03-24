Fransa - Hollanda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fransa - Hollanda maçı oldu. Peki, Fransa - Hollanda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Fransa - Hollanda maçı ne zaman başlayacak? Fransa - Hollanda maçının özeti nerede yayınlanır? Fransa - Hollanda maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Fransa - Hollanda maçı olacak. Peki, Fransa - Hollanda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Fransa - Hollanda UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.
Fransa - Hollanda maçını S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.