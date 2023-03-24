Fransa - Hollanda maçı kaç kaç, kim önde, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi!
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Fransa - Hollanda maçı oldu. Fransa - Hollanda maçı tüm hızıyla devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler ve gollerini kimin attığını merak edenler internette, Fransa - Hollanda maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! araştırması yapıyor. İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Fransa - Hollanda maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! Fransa - Hollanda maçının özeti yayınlandı mı? Fransa - Hollanda maç özeti nerede yayınlanır? İşte bilgiler...
Fransa - Hollanda UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.
Maçı S Sport + ve S Sport 2 üzerinden izleyebilirsiniz.
Maçı S Sport üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport resmi web sitesine giriş yaparak maçı canlı şekilde izleyebilirsiniz.
Maç 3-0 Fransa'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Fransa 3-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Fransa'nın golleri:
- 2. dakika : Antoine Griezmann
- 8. dakika : Dayot Upamecano
- 21. dakika : Kylian Mbappe
İLK YARI SONUCU : FRANSA 3 - 0 HOLLANDA
Maçın özetinin maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacağı tahmin ediliyor.