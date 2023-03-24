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Fransa - Hollanda maçı kaç kaç, kim önde, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi!

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Fransa - Hollanda maçı kaç kaç, kim önde, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi!

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Fransa - Hollanda maçı oldu. Fransa - Hollanda maçı tüm hızıyla devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler ve gollerini kimin attığını merak edenler internette, Fransa - Hollanda maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Fransa - Hollanda maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! Fransa - Hollanda maçının özeti yayınlandı mı? Fransa - Hollanda maç özeti nerede yayınlanır? İşte bilgiler...

Fransa - Hollanda UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

Maçı S Sport + ve S Sport 2 üzerinden izleyebilirsiniz.

Maçı S Sport üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport resmi web sitesine giriş yaparak maçı canlı şekilde izleyebilirsiniz.

Maç 3-0 Fransa'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta Fransa 3-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Fransa'nın golleri:

  • 2. dakika : Antoine Griezmann
  • 8. dakika : Dayot Upamecano
  • 21. dakika : Kylian Mbappe

İLK YARI SONUCU : FRANSA 3 - 0 HOLLANDA

Maçın özetinin maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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