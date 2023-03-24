Fransa - Hollanda maçı kaç kaç, kim önde, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi!

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Fransa - Hollanda maçı oldu. Fransa - Hollanda maçı tüm hızıyla devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler ve gollerini kimin attığını merak edenler internette, Fransa - Hollanda maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Fransa - Hollanda maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Fransa - Hollanda maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! Fransa - Hollanda maçının özeti yayınlandı mı? Fransa - Hollanda maç özeti nerede yayınlanır? İşte bilgiler...

FRANSA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa - Hollanda UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

FRANSA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı S Sport + ve S Sport 2 üzerinden izleyebilirsiniz.

FRANSA - HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Maçı S Sport üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport resmi web sitesine giriş yaparak maçı canlı şekilde izleyebilirsiniz.

FRANSA - HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 3-0 Fransa'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

FRANSA - HOLLANDA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Fransa 3-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Fransa'nın golleri:

2. dakika : Antoine Griezmann

Antoine Griezmann 8. dakika : Dayot Upamecano

Dayot Upamecano 21. dakika : Kylian Mbappe

İLK YARI SONUCU : FRANSA 3 - 0 HOLLANDA

FRANSA - HOLLANDA MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI, NEREDE YAYINLANIR?

Maçın özetinin maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacağı tahmin ediliyor.