Avrupa kıtasının batısında yer alan Fransa, hem Kuzey Yarımküre'de hem de Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Dünya genelinde sanat, kültür, tarih ve gastronomi ile ünlü olan Fransa, Manş Denizi, Atlas Okyanusu, Akdeniz Denizi, Belçika, İspanya, İtalya, Almanya ve Lüksemburg ile sınırları paylaşmaktadır. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Paris'tir. Fransa'nın nüfusu yaklaşık 67 milyon kişidir ve farklı etnik gruplara ve kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Fransa hangi yarım kürede ve kıtada?

Fransa hangi yarım kürede ve kıtada? Fransa'nın konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Fransız mutfağı dünya genelinde ün kazanmıştır. Bu ülke, dünya genelinde sanat, kültür, tarih ve gastronomi ile ünlüdür. Şimdi, Fransa'nın konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim. Fransa hangi yarım kürede ve kıtada?

FRANSA HANGİ YARIM KÜREDE?

Fransa, Avrupa kıtasının batısında yer alan ve coğrafi olarak hem Kuzey Yarımküre'de hem de Avrupa kıtasında bulunan büyük ve çeşitli bir ülkedir.

Fransa, kuzeyde Manş Denizi ve Belçika, batıda Atlas Okyanusu ve İspanya, güneyde Akdeniz Denizi ve İtalya, doğuda Almanya ve Lüksemburg ile sınırları paylaşan bir sahil ülkesidir. Ülkenin başkenti Paris'tir ve en büyük şehri aynı zamanda ülkenin kültürel ve ekonomik merkezlerinden biridir. Fransa, resmi olarak Fransız Cumhuriyeti olarak adlandırılır ve para birimi Euro'dur (EUR).

FRANSA'NIN TARİHİ

Fransa'nın tarihi, binlerce yıl öncesine kadar uzanır ve bu topraklar tarihi medeniyetlerin ve krallıkların merkezi olmuştur. Orta Çağ'da Fransa, Avrupa'nın en güçlü krallıklarından biri haline geldi ve Fransız Devrimi, modern Fransız devletinin temellerini attı. Fransa, 1958 yılında beşinci Fransız Cumhuriyeti olarak kuruldu.

Fransa'nın haritasına baktığınızda, ülkenin farklı coğrafi bölgeleri içerdiğini gözlemleyebilirsiniz. Kuzeyde yer alan Paris Havzası, yoğun nüfuslu bir bölge iken güneydeki Alpler ve Pyrenees dağları, doğa severler ve dağcılar için cazip destinasyonlar sunar. Fransız Rivierası, Akdeniz kıyısındaki güzel plajlarıyla ünlüdür.

Fransa'nın nüfusu yaklaşık olarak 67 milyon kişidir. Fransızca, resmi dil olarak kabul edilirken bölgesel diller de konuşulur. Fransa, farklı etnik gruplara ve kültürlere ev sahipliği yapar ve bu çeşitlilik Fransız kültürünün zenginliğini oluşturur. Fransız mutfağı, dünya genelinde ün kazanmıştır ve peynirler, şaraplar, ekmekler ve pastalar gibi özelliklerle tanınır.

Künye

Nüfus: 66,9 milyon (2017)

Etnik yapı: Hukuki bir karşılığı olmayıp, sayım yapılması da yasaklanmıştır. Genelde Fransız, Bask, Bröton, Katalan, Alzaslı, Korsikalı, Arap-Berberi, Türk, Ermeni ve denizaşırı bölgelerden gelenler olarak belirtiliyor.

Yüzölçümü: 640,679 kilometrekare

Dil: Fransızca (Fransızca aynı zamanda BM, AB ve Afrika Birliği'nin resmi dilleri arasında)

Din: Laiklik ilkesini benimsemiştir ve dini inanç araştırması yapmak yasaklanmıştır. Resmi olmayan verilere göre nüfusun yüzde 53'ü Hristiyan, yüzde 10'u Müslüman, yüzde 1'i Yahudi, yüzde 35'ten fazlası inançsız.

Para Birimi: Avro

Sonuç olarak, Fransa, dünya genelinde popüler bir turistik destinasyondur ve birçok açıdan çeşitlilik sunar. Coğrafi konumu, kültürel mirası ve tarihi zenginlikleri ile Fransa, sanatseverler, tarih meraklıları ve gurme gezginler için birinci sınıf bir seyahat noktasıdır. Bu büyüleyici ülkeyi ziyaret etmek, Fransa'nın güzelliklerini keşfetmek ve sıcakkanlı Fransızlarla tanışmak için unutulmaz bir deneyim sunar.