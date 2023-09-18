Fransa hangi yarım kürede? Fransa'nın konumu ve harita bilgisi

Fransa, Batı Avrupa'da yer alır ve İngiltere Kanalı ile Birleşik Krallık'a komşudur. Aynı zamanda Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, İspanya ve Andorra gibi ülkelerle sınırı vardır. Fransa, İspanya sınırından Akdeniz kıyısına uzanan geniş bir coğrafi alana sahiptir. Fransa, Kuzey Yarımküre'de bulunur ve Kuzey Yarımküre'nin mevsimlerini yaşar. Fransa'nın haritası, ülkenin farklı bölgelerini ve coğrafi özelliklerini gösterir.

Fransa, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir Avrupa ülkesidir. Ancak, bu ülkenin coğrafi konumu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi edinmek, Fransa'yı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bu makalede, Fransa'nın konumu ve harita üzerindeki yeri hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır.

FRANSA NEREDE?

Fransa, Batı Avrupa'da yer alır ve İngiltere Kanalı ile Birleşik Krallık'a komşudur. Aynı zamanda Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, İspanya ve Andorra gibi ülkelerle sınırı vardır. Fransa, İspanya sınırından Akdeniz kıyısına uzanan geniş bir coğrafi alana sahiptir. Başkenti Paris, ülkenin kuzey merkezinde yer alır.

Fransa, dünyanın en çok turist çeken ülkesi olmasının yanı sıra diplomasi, tarih, teknoloji, insan hak ve özgürlükleri, mimari, sanat ve spor gibi alanlardaki geçmişiyle ön plana çıkıyor.

FRANSA HANGİ YARIM KÜREDE?

Fransa, Kuzey Yarımküre'de bulunur. Bu nedenle, Kuzey Yarımküre'nin mevsimlerini yaşar. Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri tipiktir. Özellikle Fransa'nın dağlık bölgeleri, kışın kayak ve snowboard gibi kış sporları için popüler destinasyonlardır.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Fransa'nın haritası, ülkenin farklı bölgelerini ve coğrafi özelliklerini gösterir. Ülkenin kuzeyinde geniş düzlükler ve tarım alanları bulunurken, güneyde Alpler ve Pireneler gibi dağ sıraları vardır. Fransa, Akdeniz kıyısı boyunca güzel plajları ve sahil kasabalarını içerir. Ülke ayrıca üzüm bağlarıyla ünlüdür ve dünyaca ünlü şaraplar üretir.

GENEL BİLGİ

Fransa, aynı zamanda Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Parlamentosu (AP), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) ve Avrupa Kolordusu'na (EUROCORPS) ev sahipliği yapıyor.

Künye

Nüfus: 66,9 milyon (2017)

Etnik yapı: Hukuki bir karşılığı olmayıp, sayım yapılması da yasaklanmıştır. Genelde Fransız, Bask, Bröton, Katalan, Alzaslı, Korsikalı, Arap-Berberi, Türk, Ermeni ve denizaşırı bölgelerden gelenler olarak belirtiliyor.

Yüzölçümü: 640,679 kilometrekare

Dil: Fransızca (Fransızca aynı zamanda BM, AB ve Afrika Birliği'nin resmi dilleri arasında)

Din: Laiklik ilkesini benimsemiştir ve dini inanç araştırması yapmak yasaklanmıştır. Resmi olmayan verilere göre nüfusun yüzde 53'ü Hristiyan, yüzde 10'u Müslüman, yüzde 1'i Yahudi, yüzde 35'ten fazlası inançsız.

Para Birimi: Avro

Fransa, Batı Avrupa'da yer alan ve tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile tanınan bir ülkedir. Kuzey Yarımküre'de yer alması, mevsimlerin tipik Kuzey Yarımküre mevsimleri şeklinde yaşanmasını sağlar. Bu makale, Fransa'nın coğrafi konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.