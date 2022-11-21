Fransa hangi grupta? Dünya Kupası'nda Fransa'nın rakipleri kimler? Fransa'nın Dünya Kupası grubu!
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Dünya Kupası'nda Fransa'nın grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Fransa hangi grupta? Dünya Kupası'nda Fransa'nın rakipleri kimler? Fransa'nın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Fransa'nın Dünya Kupası grubu!
Fransa'nın Dünya Kupası grubu! Dünya Kupası'nda Fransa'nın grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Fransa hangi grupta? Dünya Kupası'nda Fransa'nın rakipleri kimler? Fransa'nın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Fransa'nın Dünya Kupası grubu haberimizde...
FRANSA'NIN 2022 DÜNYA KUPASI GRUBU
Dünya Kupası'nda D grubunda yer alan Fransa'nın gruptaki rakipleri Avustralya, Danimarka ve Tunus'tur. Fransa 2022 Dünya Kupası'na UEFA elemeleri D Grubu 1.si olarak katılmıştır.
2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:
- A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
- B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
- C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
- D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
- E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
- F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
- G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
FRANSA MİLLİ TAKIM KADROSU
Fransa 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleci: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda
Savunma: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane
Orta saha: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout
Forvet: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Christopher Nkunkuz
2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?
- Katar: Ev sahibi
- Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si
- Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si
- Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si
- Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si
- Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si
- Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si
- Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si
- İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si
- İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si
- İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si
- Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si
- Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si
- İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si
- Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si
- Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si
- Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si
- Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü
- Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü
- Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si
- Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si
- ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü
- Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı
- Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı