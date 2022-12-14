Fransa - Fas maç özeti izle! (VİDEO) Fransa Fas maçı özeti izle! Arjantin Fransa maçı kaç kaç bitti?
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Fransa Fas golleri izle! Fransa Fas maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Fransa Fas maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Fransa Fas maç özeti nasıl izlenir? İşte, Fransa Fas maç özeti izle! Fransa Fas maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri!
Fransa Fas maç özeti! Fransa Fas maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Fransa Fas maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Fransa Fas maç özeti nasıl izlenir? İşte, Fransa Fas maç özeti izle! Fransa Fas maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri haberimizde...
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Fransa - Fas maçı 1-0'lık Fransa üstünlüğü ile devam ediyor.
Fransa - Fas maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlandı.
Fransa - Fas maçı bugün (14.12.2022) oynandı.
Fransa - Fas maçı bugün saat 22.00'de başladı.
Fransa - Fas maçı Al Khor'da, Al Bayt Stadyumu'nda oynandı.