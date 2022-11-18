Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Fransa Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusu, sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için Fransa Dünya Kupası oyuncuları kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, Fransa Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Fransa Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Fransa Dünya Kupası kadrosu!

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Dünya kupasında karşılaşacak olan takımların kadroları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok futbolsever Fransa Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Dünya kupasında kıyasıya mücadele edece olan Fransa Dünya Kupası kadrosu oyuncuları kim? Peki, Fransa Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Fransa Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Fransa Dünya Kupası kadrosu!

FRANSA DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR

Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Fransa'nın kadrosunda yer alacak olan isimler şu şekilde;

2022 Fransa Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Savunma: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane

Orta saha: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout

Forvet: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Christopher Nkunkuz