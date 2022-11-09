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Fransa Dünya Kupası kadrosu 2022! Fransa milli takımı aday kadrosu! Fransa aday kadrosu kimler var?

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Fransa Dünya Kupası kadrosu 2022! Fransa milli takımı aday kadrosu! Fransa aday kadrosu kimler var?

Fransa Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Fransa geliyor. Fransa aday kadrosu isimleri! Fransa milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Fransa dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Fransa 2022 Dünya Kupası kadrosu!

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Fransa Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Fransa geliyor. Fransa aday kadrosu isimleri! Fransa milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Fransa dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Fransa 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

FRANSA DÜNYA KUPASI KADROSU

Fransa 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleciler: Areola, Lloris, Mandanda

Savunma: L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe, Kounde. Konate, Pavard, Saliba, Upamecano, Varane

Orta saha: Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouameni, Veretout

Hücum: Benzema, Coman, Dembele, Giroud, Griezmann, Mbappe, Nkunku

FRANSA MİLLİ TAKIMI

Fransa millî takımı, millî takımlar düzeyinde Avrupa'da üst düzey futbol oynayan takımlardan birisidir. Takım, 1998 ve 2018 yıllarında olmak üzere 2 defa Dünya Kupası'nı; 1984 ve 2000 yıllarında olmak üzere 2 defa da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştır.

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