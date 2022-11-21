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Fransa Dünya Kupası kadrosu 2022! Fransa dünya kupası kadrosunda kimler var? Fransa milli takımı kadrosu!

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Fransa Dünya Kupası kadrosu 2022! Fransa dünya kupası kadrosunda kimler var? Fransa milli takımı kadrosu!

Fransa Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Fransa geliyor. Fransa aday kadrosu isimleri! Fransa milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Fransa dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Fransa 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

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Fransa Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Fransa geliyor. Fransa aday kadrosu isimleri! Fransa milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Fransa dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Fransa 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

FRANSA DÜNYA KUPASI KADROSU

Fransa 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleci: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Savunma: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane

Orta saha: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout

Forvet: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Christopher Nkunkuz

FRANSA MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Fransa millî takımı, millî takımlar düzeyinde Avrupa'da üst düzey futbol oynayan takımlardan birisidir. Takım, 1998 ve 2018 yıllarında olmak üzere 2 defa Dünya Kupası'nı; 1984 ve 2000 yıllarında olmak üzere 2 defa da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştır.

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