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Fransa - Danimarka maçı ne zaman saat kaçta? Fransa - Danimarka maçı şifresiz izleniyor mu? Fransa - Danimarka maçı şifreli mi, şifresiz mi?

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Fransa - Danimarka maçı ne zaman saat kaçta? Fransa - Danimarka maçı şifresiz izleniyor mu? Fransa - Danimarka maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Fransa - Danimarka maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Fransa - Danimarka maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, Fransa - Danimarka maçı ne zaman saat kaçta? Fransa - Danimarka maçı şifresiz izleniyor mu? Fransa - Danimarka maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Sporseverler tarafından 26 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, Fransa - Danimarka maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Fransa - Danimarka maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu oluyor. Bu haberimizde futbolseverler tarafından merak edilen Fransa - Danimarka maçı ne zaman saat kaçta? Sorusunu yanıtladık. Peki, Fransa - Danimarka maçı ne zaman saat kaçta? Fransa - Danimarka maçı şifresiz izleniyor mu? Fransa - Danimarka maçı şifreli mi, şifresiz mi?

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan dünya kupası maçı, saat 19:00'da Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma, şifresiz olarak izlenebiliyor. Uruguay - Güney Kore karşılaşması saat 16:00'da TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. TRT 1 kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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