Fransa - Danimarka maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası maçı izle!
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Dünya Kupası D Grubu'nda favori Fransa Danimarka'yı da devirerek son maça kalmadan üst tur biletini almak istiyor. Danimarka ise lideri koltuğundan etme peşinde. Fransa Danimarka maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde. Fransa - Danimarka maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası maçı izle!
2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu ikinci maçında Fransa ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fransa - Danimarka maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası maçı izle! İşte detaylar haberimizde...
FRANSA - DANİMARKA MAÇINDA İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, T.Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Maehle, Christensen, Hojbjerg, Lindstrom, Eriksen, Kristensen, Damsgaard, Cornelius
FRANSA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fransa - Danimarka maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
FRANSA - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE TRT!