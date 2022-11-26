Fransa - Danimarka maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası maçı izle!

Dünya Kupası D Grubu'nda favori Fransa Danimarka'yı da devirerek son maça kalmadan üst tur biletini almak istiyor. Danimarka ise lideri koltuğundan etme peşinde. Fransa Danimarka maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde. Fransa - Danimarka maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası maçı izle!