Fransa'da seçimi kim kazandı? Melenchon kimdir? Jean-luc Melenchon kaç yaşında?

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile yapılan erken genel seçimlerin dün yapılan ikinci turunda sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı, Ulusal Mecliste 178 sandalye elde etti. Peki, Fransa'da seçimi kim kazandı? Melenchon kimdir? Melenchon kaç yaşında?

FRANSA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

İçişleri Bakanlığının açıkladığı seçim sonuçlarına göre, 7 Temmuz'da ikinci turu yapılan erken genel seçimde Mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı oldu.

Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkardı. Macron'un ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN) ise 125 milletvekili ile Meclise girdi. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 66,6 olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlarla hiçbir ittifak ya da parti mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Böylece milletvekili sayısı şu an 250 olan Macron ittifakının Meclisteki sandalye sayısı 150'ye düştü. Aşırı sağcı RN ittifakının milletvekili sayısı 89'dan 125'e yükseldi. Solcu ittifak ise 150 olan sandalye sayını 178'e çıkardı.

MELENCHON KİMDİR?

Mélenchon, önce Sosyalist Parti'de ve senatör olarak uzun süredir solda yer alan bir politikacı. 2016'da sert sol France Unbowed (Boyun Eğmeyen Fransa ) partisini kurdu ancak 2017 ve 2022'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamadı.

Fransız politikacı 2000 yılından 2002 yılına kadar Mesleki Eğitim Bakanı olarak Lionel Jospin Hükümeti'nde hizmette bulundu. Mélenchon, ayrıca 2010 yılına değin Fransa Senatosu'nun Essonne département'ının temsilcisi oldu.

Kasım 2008'de milletvekili Marc Dolez ile Sol Parti'yi kurmasıyla Sosyalist Parti'den ayrıldı. Sol partinin lideri olarak 2009 Avrupa seçimleri ve Güney-Batı bölgesindeki koalisyonun ana adayı olarak seçilmeden önce Sol Cephe'ye katıldı. Bu seçimleri yüzde 8.15 oy oranıyla kazandı ve Avrupa Parlamentosu'na seçildi.

Mélenchon ile Martine Billard, Sol Parti'nin eş başkanıydı. Mélenchon, Fransız Komünist Partisi'nin ve Sol Parti tarafından kurulan Sol Cephe'nin 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. İlk turda yaklaşık %11 oy aldı ve ikinci tura kalamayarak elendi.

2016 yılında La France insoumise ya da Türkçesi ile Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin kuruluşunda yer aldı ve o günden bu yana başında bulunuyor. 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda birçok sol grubun desteği ile aday oldu ve %19,58 oy alarak 4. sırada yer aldı.

Mélenchon, 2018 yılında Boyun Eğmeyen Fransa bürosuna düzenlenen baskınla da gündeme geldi. Mélenchon baskının haksız olduğunu söyleyerek polislerin ve savcının üzerine yürüdü. Boyun Eğmeyen Fransa bürosu aranırken içeriye giriş yapmaya çalıştığı sırada polislerin kendisini engellemesi üzerine Mélenchon, "Cumhuriyet benim! Milletvekili olan benim. Önümden çekil ve bu kapıyı aç!" (Fransızca: "La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là et ouvrez-moi cette porte!") dedi.

Mélenchon, 2022 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi'ne cumhurbaşkanı adayı olarak katıldı. Oylarını bir önceki seçime oranla %2'den fazla arttırmasına rağmen, Emmanuel Macron ve Marine Le Pen hemen ardından %21,95'lik bir oyla üçüncü olup, ikinci tura kalamadı.