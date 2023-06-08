Fransa'nın Annecy kentinde bir adam, parktaki çocuklara bıçakla saldırdı. Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralanırken polis, saldırganı gözaltına aldı. Peki, Fransa'da parkta bıçaklı saldırı videosu İZLE? Parkta bıçaklı saldırı videosu nerede çekildi? Parkta bıçaklı saldırı yapan kişi kim?

Fransa'nın Annecy kentinde sabah 09.45 sularında bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı. Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Polis saldırının şüphelisini gözaltına alırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Peki, Fransa'da parkta bıçaklı saldırı videosu İZLE? Parkta bıçaklı saldırı videosu nerede çekildi? Parkta bıçaklı saldırı yapan kişi kim?

FRANSA'DA PARKTA BIÇAKLI SALDIRI VİDEOSU İZLE

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Haute-Savoie Valiliği olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bölgeye gitmesi bekleniyor. Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Darmanin, saldırı şüphelisinin polisin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan saldırı için "korkakça" nitelemesinde bulunarak, özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğuna işaret etti. Saldırıya ilişkin "Ulus şokta" ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye dileğinde bulundu.