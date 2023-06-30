Fransa'da OHAL ilan edildi mi? Fransa'da OHAL ilan edilirse ne olur? Fransa neden OHAL ilan edildi?

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Fransa'da OHAL ilan edilecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Fransa'da OHAL ilan edilme olasılığı araştırılıyor. Peki, Fransa'da OHAL ilan edildi mi? Fransa neden OHAL ilan edildi? İşte detaylar...

Fransa'da dur ihtarına uymayıp kaçan 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücünün öldürülmesinin ardından protestocular ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gün boyunca Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları devam etmiştir. Fransa'daki gerçekleşen olaylar sonrasında OHAL ilan edilecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Fransa'da Ohal ilan edildi mi sorusu araştırılmaktadır. Peki, Fransa'da OHAL ilan edildi mi? Fransa neden OHAL ilan edildi? Detaylar haberimizde...

FRANSA OHAL İLAN EDİLDİ Mİ?

17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesi Fransa'yı yangın yerine çevirirken, Başbakan Elisabeth Borne'dan OHAL sinyali geldi. 667 eylemcinin gözaltına alındığı olaylara ilişkin değerlendirmede bulunan Borne, "Ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimaller masada" ifadesini kullandı.

FRANSA'DA PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre kentinde, içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor. Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı anlar yer alıyor.