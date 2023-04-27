Yurt dışında oy verme işlemleri 27 Nisan itibari ile başladı. 9 Mayıs'a kadar sürecek olan oy verme işlemi için Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları Fransa'da nerede oy kullanabilirim? Fransa oy verme yerleri neresi? Sorularını gündeme taşıdı. Peki, Fransa oy kullanılacak yerler neresi?

Fransa oy verme yerleri! Yurt dışında oy verme işlemleri 27 Nisan itibari ile başladı. 9 Mayıs'a kadar sürecek olan oy verme işlemi için Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları Fransa'da nerede oy kullanabilirim? Fransaoy verme yerleri neresi? Sorularını gündeme taşıdı. Peki, Fransa oy kullanılacak yerler neresi? Detaylar...

FRANSA'DA OY KULLANMA YERLERİ

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy kullanabilirler (298/94/A-3).

Dış temsilciliklerde; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy verme günlerinde Yüksek Seçim Kurulunca sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir temsilcilikte oy kullanabilirler(298/94/C)

Gümrük kapılarında; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy verme günlerinde Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilirler (298/94/E).

Seçmenler; temsilciliklerde sandık kurulacak yerlerin adresleri ve hangi tarih aralıklarında oy kullanacakları bilgisi ile gümrük kapıları bilgisine Yurt Dışı Seçmen Sorgulama adresinden erişebilirler.

Temsilciliklerde ve gümrük kapılarında nasıl oy kullanılır?

Sandık kurulu başkanı tarafından seçmenin, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığı sorgulanır. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olan oy pusulası ve oy zarfıyla TERCİH veya EVET yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer. Oyunu kullanan seçmene çizelgede isminin bulunduğu yer imzalattırılır, ayrıca SEÇSİS sistemi üzerinden oy kullandı olarak işaretlenir (298/94/C, 298/94/E).

Seçim sandıkları sadece yurt dışı temsilciliklerinde mi (konsolosluklar) kurulacak?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında sandık kurulmaktadır. Ayrıca temsilciliklerin fiziki imkânlarının yeterli olmaması durumunda kiralanacak yerlerde sandık kurulmaktadır. Sandık kurulan yerlerin bilgilerine www.ysk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.