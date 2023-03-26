Protestoların şiddetlendiği Fransa'da Çalışma Bakanı Olivier Dussopt dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, Fransa'da neden protesto yapılıyor? Fransa'da vatandaşlar neyi protesto ediyor, neden olay var?

Macron geri adım atmıyor! Sokakları yangın yerine çeviren protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyecekler

Fransa'da neden protesto yapılıyor? Protestoların şiddetlendiği Fransa'da Çalışma Bakanı Olivier Dussopt dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, Fransa'da neden protesto yapılıyor? Fransa'da vatandaşlar neyi protesto ediyor, neden olay var? Detaylar...

FRANSA'DA NEDEN PROTESTO YAPILIYOR?

Tartışmalı emeklilik reformu karşıtı protestoların şiddetlendiği Fransa'da Çalışma Bakanı Olivier Dussopt dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Dussopt, bakanlara "gerekli olmadıkça ortalıkta görünmemeleri" talimatının verildiğini söyledi.

TALİMATIN KİMDEN GELDİĞİNİ SÖYLEMEDİ

"Yalnızca gerektiğinde halkın arasına çıkmamız istendi." ifadesini kullanan Fransız Bakan, kolluk kuvvetlerinin görev yapmasına öncelik verildiğini kaydetti. Talimatın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan mı ya da Başbakan Elisabeth Borne'dan mı geldiğine ilişkin yorum yapmayan Dussopt, polisin şiddet eylemleriyle saatlerce mücadele etmekten tükenme aşamasına geldiğini anlattı.

MUHALEFETE TEPKİ GÖSTERDİ

Dussopt, hükümetin Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın bir maddesine dayanarak emeklilik reformunu geçirme kararına tepki gösteren muhalefeti eleştirerek, bu maddenin daha önceki hükümetlerce de devreye alındığını söyledi.

"RUS RULETİ OYNAMIYORUZ"

Yasa tasarısının sendikalarla dört aylık istişare ve Parlamentoda 175 saat tartışıldıktan sonra kabul edildiğini belirten Fransız Bakan, "Böyle bir reformla Rus ruleti oynamıyoruz. Ulusal Mecliste oylamaya sunmak için her şeyi yaptık. Bu, madde (49/3) tarihimizde 100 kez kullanıldı." dedi.

457 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor. Önceki gün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı.