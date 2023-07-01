17 yaşındaki bir kişinin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolar nedeniyle Fransa'da kaos hakim. Başkent Paris, Marsilya, Strasbourg olmak üzere ülkenin birçok şehrinde protestolar şiddetini arttırdı. Vatandaşlar ise Fransa'da neden olaylar çıktı? Son dakika! Fransa'da neler oluyor? Fransa'da öldürülen kim, neden öldürüldü? sorularını araştırıyor.

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolarda bir kişi, polislerle yaşanan arbede sırasında çatıdan düşerek yaşamını yitirdi. Arama motorlarında ise Fransa'da neden olaylar çıktı? Son dakika! Fransa'da neler oluyor? Fransa'da öldürülen kim, neden öldürüldü? soruları aratılıyor.

FRANSA'DA NEDEN OLAYLAR ÇIKTI?

17 yaşındaki bir kişinin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolar nedeniyle Fransa'da kaos hakim. Başkent Paris, Marsilya, Strasbourg olmak üzere ülkenin birçok şehrinde protestolar şiddetini arttırdı. Protestocular kamu binalarını, dükkanları, ATM'leri ve araçları ateşe verdi, bazı mağazaları ise yağmaladı. Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

POLİS YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR

Fransa'da geçtiğimiz günlerde dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki gencin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan olaylar dinmek bilmiyor. Kaosun hakim olduğu Fransa'da güvenlik güçleri protestoları bastırmak için yoğun çaba sarf ederken, hükümet OHAL dahil pek çok önlemi masada tutuyor. Pek çok şehirde şiddetli çatışmalar yaşanırken son gelen haber durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

MAĞAZANIN ÇATISINDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetti. Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtildi.

GÖZALTI SAYISI BİNE YÜKSELDİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

"DAHA FAZLA POLİSİ SOKAĞA İNDİRECEĞİZ"

Dünyaca ünlü mağazaları yağmalayan, meclisi ve ATM'leri ateşe veren göstericilerden 875'i gözaltına alınırken, tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINIZI SOKAKLARDAN ÇEKİN"

Gencin öldürülmesinin suistimal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Macron, reşit olmayanların ailelerine seslenerek "Çocuklarınızı sokaklardan çekin" dedi. Macron ayrıca, ülkede sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi.

BAŞBAKAN BORNE DA ULUSAL BASINA KONUŞTU

Öte yandan Evry-Courcouronnes kentinde ulusal basına konuşan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da "Az sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte ülkedeki olaylar bağlamında alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapacağız" diye konuştu. Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.

PROTESTOLAR SONRASI OHAL SİNYALİ

Bir gazetecinin "OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı" sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktardı. Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.

FRANSA'DA ÖLDÜRÜLEN KİM, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolarda bir kişi, polislerle yaşanan arbede sırasında çatıdan düşerek yaşamını yitirdi. Birçok kente yayılan olayları bastırmak için yoğun uğraşlar sarf eden İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvayların çalışmaması kararı alırken Cumhurbaşkanı Macron ise daha fazla polisin sokaklara çıkarılacağını söyledi. Ülkede şimdiye kadar bin kişi gözaltına alındı.