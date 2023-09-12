Fransa'da Müteahhit, Ölen Mimarın Yerine 5 Yıl Boyunca Sahte İmza Attı

Fransa'da bir müteahhidin, projelerinin akamete uğramaması için ölen mimarının yerine 5 yıl boyunca sahte imza attığı ortaya çıktı. Müteahhidin, sahte imza atmakla suçlandığı dava başladı.

Fransa'da bir müteahhidin, projelerinin akamete uğramaması için ölen mimarının yerine 5 yıl boyunca sahte imza attığı ortaya çıktı.

Ouest France'ın haberine göre, Creteil Mahkemesi'nde, sahte imza atmakla suçlanan bir müteahhidin davası başladı.

İsmi açıklanmayan müteahhit, Val-de- Marne bölgesindeki inşaatlarının yarıda kalmaması için bu projelerde imzası bulunan ve 2017'de ölen mimarının yerine 5 yıl boyunca sahte imza atmakla suçlanıyor.

Söz konusu müteahhidin beraber çalıştığı ve uzun süre önce öldüğü anlaşılan mimarın yerine düzinelerce belgeyi imzaladığı ifade ediliyor.

Olay, yerel bir derneğin, müteahhidin inşaat projelerinin, Fransa'nın en eski asırlık ağaçlarından birine zarar verme ihtimali üzerine yeni bir inşaat izni istemesiyle ortaya çıktı.

Dernek, eski inşaat izninde imzası bulunan mimarın 2017'de öldüğünün anlaşılmasıyla müteahhidi mahkemeye verdi.

Hakkında "belgede sahtecilik yapmak" suçlamasıyla dava açılan müteahhidin, suçlarını itiraf ettiği aktarıldı.