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Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor?

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Fransa'da merkez sağ azınlık hükümeti, güvenoyu alamayarak düştü. Peki, Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü?

Fransa'da Parlamentosu'nda yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin, azınlıklık hükümetinden desteğini çekmesinin ardından parlamentoda güvenoylaması yapıldı. Güvenoyu alamayan hükümet düştü. Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da hükümet neden düştü?

FRANSA'DA HÜKÜMET NEDEN DÜŞTÜ?

Avrupa'nın iki lokomotifi Almanya ve Fransa'da siyasî ve ekonomik krizler iç içe geçti. Fransa'da hükümet düştü. Ülkede Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin hükümetten desteğini çekmesinin ardından Başbakan Michel Barnier'in azınlık hükümeti düştü.

Böylece, 1962 yılından beri ilk kez bir hükümet güvensizlik önergesiyle düşürüldü.

Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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