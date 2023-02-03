Fransa'da baba olanlar kaç gün izin kullanıyor merak ediliyor. Peki, Fransa'da babalık izni kaç gün? Babalık izni Fransa'da ne kadar, kaç gün, kaç hafta? İşte Fransa'da babalık izni!

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Fransa'da babalık izni kaç gün? Fransa'da baba olanlar kaç gün izin kullanıyor merak ediliyor. Peki, Fransa'da babalık izni kaç gün? Babalık izni Fransa'da ne kadar, kaç gün, kaç hafta? İşte Fransa'da babalık izni haberimizde...

FRANSA'DA BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

Fransa'da babalık izni 28 gündür. Yani Fransa'da çocuğu olan erkekler 4 hafta izin kullanmaktadır.

TÜRKİYE'DE BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

Baba adayı olan çalışan, eğer memur ise 10 güne kadar babalık izni kullanabilir. Ancak baba adayı özel sektör çalışanı ise 2 gün babalık izni hakkına sahip olur. Toplam babalık izni süresi ise 5 gündür. Babalık izni ücretli bir izin türüdür; bu süre içerisinde çalışan maaşından herhangi bir ücret kesintisi yapılmaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) bendinde; "Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; … verilir." hükmü yer almaktadır. İlgili kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere memurun babalık iznini kullanabilmesi eşinin doğum yapmış olması gereklidir. Babalık izninin doğum öncesi kullanılması mümkün değildir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nda yapılan değişik ile yeni baba olan özel sektör çalışanına 5 gün ücretli izin hakkı verilmiştir. İlgili kanun maddesinde babalık izni şu şekilde belirtilmiştir;

"Mazeret İzni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir…"

Taşeron işçiler için de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır. Toplam 5 gündür.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre eşi doğum yapan sözleşmeli çalışan 4B'li personele eşinin doğum yapması durumunda 2 gün babalık izni verilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.