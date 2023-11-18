Fransa - Cebelitarık maçı ne zaman? Fransa - Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fransa - Cebelitarık maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Fransa - Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fransa - Cebelitarık maçı ne zaman?

18 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fransa - Cebelitarık maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Fransa - Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fransa - Cebelitarık CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fransa- Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fransa- Cebelitarık maçı ne zaman?

FRANSA - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN?

Fransa ile Cebelitarık arasındaki UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve başlama saati 22:45 olarak belirlendi. Bu önemli mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarını tercih edebilecekler.

FRANSA - CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

S Sport Plus'u tercih eden izleyiciler, numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde maçı izleyebilirler. Diğer bir seçenek olan S Sport 2 ise Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir yayınla maçı ekranlara taşıyacak.