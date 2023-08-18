Fransa Büyükelçiliği'nin proje çağrısıyla Eskişehir'de 'Kadın Hakları Projesi' başladı

Fransa Büyükelçiliği'nin proje çağrısıyla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM), 'Kadın Hakları Projesi' 3. fazı başladı. MUDEM ve Kadın Danışma Merkezi, üçüncü kez hibe almaya hak kazanarak 70 Türk ve 70 yabancı uyruklu kadının eğitimlerden yararlanmasını sağlayacak.

Fransa Büyükelçiliği'nin proje çağrısıyla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM), 'Kadın Hakları Projesi' 3. fazı başladı.

2021 yılında başlayan ve bugüne kadar yüzlerce kadına eğitim verilmesini sağlayan iş birliği projesi ile MUDEM ve Kadın Danışma Merkezi, üçüncü kez hibe almaya hak kazanarak bu kez 70 Türk, 70 yabancı uyruklu kadının eğitimlerden yararlanmasını sağlayacak.

İlk 2 fazında 130 Türk 130 yabancı uyruklu tarım işçisi kadına verilen eğitimlerin ardından gelinen 3. fazda, 7 ayrı grubun ilk grup eğitimleri başladı. Emek ve 71 Evler Mahalleleri'nde ikamet eden kadınların katıldığı eğitim 5 hafta boyunca sürecek. Eğitime katılan kadınlara cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması, kadın sağlığı sorunları, beslenme ve hijyen konuları anlatılarak, kadınların sosyal uyumunun desteklenmesi ve öz bakım ürünlerine ulaşması sağlanacak.