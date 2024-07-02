Fransa - Belçika maçını kim kazandı? Çeyrek finale kim yükseldi?
Fransa - Belçika maçını kim kazandı? Çeyrek finale kim yükseldi? Fransa ve Belçika arasında oynanan heyecan dolu maçın sonucu merak konusu oldu. İki güçlü takımın karşı karşıya geldiği maçta çeyrek finale yükselen takım kim oldu? Maçtan kareler ve detaylar haberimizde.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika takımları Düsseldorf Arena'da karşı karşıya geldi. Peki, Fransa - Belçika maçını kim kazandı? Çeyrek finale kim yükseldi?
FRANSA- BELÇİKA MAÇINDAN KARELER
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika takımları Düsseldorf Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda Fransa takımı, galibiyet sevinci yaşadı.