Fransa - Belçika maçını kim kazandı? Çeyrek finale kim yükseldi?

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika takımları Düsseldorf Arena'da karşı karşıya geldi. Peki, Fransa - Belçika maçını kim kazandı? Çeyrek finale kim yükseldi?

FRANSA- BELÇİKA MAÇINDAN KARELER

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika takımları Düsseldorf Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda Fransa takımı, galibiyet sevinci yaşadı.