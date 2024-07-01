Fransa Belçika maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fransa Belçika maçı ne oldu?
EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Fransa Belçika maçı oynanıyor. Fransa Belçika maçı kaç kaç merak ediliyor. Fransa Belçika canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...
Fransa Belçika maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Fransa Belçika maçı oynanıyor. Fransa Belçika maçı kaç kaç merak ediliyor. Fransa Belçika canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
FRANSA - BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ?
Fransa Belçika maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
FRANSA - BELÇİKA MAÇI CANLI YAYIN
Fransa Belçika maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fransa Belçika maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.
FRANSA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa Belçika maçı saat 19.00'da başlayacak.
FRANSA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?
Fransa Belçika maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.
FRANSA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa Belçika maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FRANSA - BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fransa Belçika maçı Düsseldorf'da, Merkur Spiel Arena Stadyumu'nda oynanacak.