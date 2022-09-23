Fransa - Avusturya maç özeti (VİDEO) Fransa 2-0 Avusturya maç özeti izle! Fransa maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi A grubu maçında Fransa - Avusturya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-0'lik Fransa galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Fransa - Avusturya maç özeti! Fransa - Avusturya maç özeti izle (VİDEO) Fransa maçı kaç kaç bitti

UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin katıldığı Avrupa Uluslar Ligi'nde şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadele tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Uluslar Ligi A grubu maçında Fransa - Avusturya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0'lık galibiyet ile sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Fransa - Avusturya maç özeti! Fransa - Avusturya maç özeti izle (VİDEO)

FRANSA - AVUSTURYA MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

Fransa - Avusturya maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

FRANSA - AVUSTURYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransa - Avusturya maçı, 2-0'lık skor ile sona erdi.