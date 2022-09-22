Fransa - Avusturya maçı ne zaman, hangi kanalda? Fransa - Avusturya maçı saat kaçta? Fransa - Avusturya maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı

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FRANSA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fransa - Avusturya arasında Astana Arena stadyumunda oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü S Sport'dan canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa - Avusturya arasındaki mücadele 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'de başlayacak.